Курсовая работа. Matlab.

Михаил показал себе как очень надежный и опытный заказчик. С самого начала были оговорены все возможные моменты: срок, цена, способы и сроки оплаты, объем и темп выполнения работы, требования к оформлению и т.п. Было предоставлено подробнейшее техническое задание, которое вообще не потребовалось уточнять. С точки зрения исполнителя Михаил создал максимально комфортные условия.