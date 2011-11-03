Курсовая работа. Matlab.

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Завершен2 заявки207 просмотров

Подробности в архиве.

Пояснительная записка нужна.

Пишите цену и срок. Спасибо.

14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Bulbotchka
Марина 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$45
8 дней
Надежный исполнитель. Всё сделано согласно договора. Работа принята преподавателем без замечаний. Спасибо за работу.
Михаил показал себе как очень надежный и опытный заказчик. С самого начала были оговорены все возможные моменты: срок, цена, способы и сроки оплаты, объем и темп выполнения работы, требования к оформлению и т.п. Было предоставлено подробнейшее техническое задание, которое вообще не потребовалось уточнять. С точки зрения исполнителя Михаил создал максимально комфортные условия.

Заявки фрилансеров

Bulbotchka
Марина 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад