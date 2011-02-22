Bulbotchka

Для выполнения работы были созданы самые благоприятные условия: достойная оплата, достаточно комфортный срок выполнения + была предложена литература и пример готовой работы. От меня требовалось лишь одно: просто сделать, при этом не нужно было изобретать очередной велосипед - все необходимое мне было предоставлено. Вот если бы всегда попадались заказчики с таким подходом к организации труда!