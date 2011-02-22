Bulbotchka

Марина Bulbotchka

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
baksi8
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по микроконтроллерам
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MVK
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$45
10 баллов
12 лет назад
Курсовая работа. Matlab.
Надежный исполнитель. Всё сделано согласно договора. Работа принята преподавателем без замечаний. Спасибо за работу.
Михаил показал себе как очень надежный и опытный заказчик. С самого начала были оговорены все возможные моменты: срок, цена, способы и сроки оплаты, объем и темп выполнения работы, требования к оформлению и т.п. Было предоставлено подробнейшее техническое задание, которое вообще не потребовалось уточнять. С точки зрения исполнителя Михаил создал максимально комфортные условия.
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Kovboy
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$37
10 баллов
13 лет назад
Курсовые работы по электротехнике
Работа сделана в срок, без замечаний. Планируем продолжить сотрудничество
От сотрудничества со Станиславом остались только положительные впечатления! Точное техническое задание, всегда на связи , возникшие вопросы были решены в кратчайший срок, достойная оплата (даже больше чем ожидалось)! Всем фрилансерам рекомендую!
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kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)
$40
10 баллов
13 лет назад
Цифровая обработка сиганалов Электромагнитные поля
Хорошая работа в срок
Webw0rm
Юлия 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$45
10 баллов
13 лет назад
Курсовая - цифровые устройства и микропроцессоры
Отличный фрилансер, очень приятно работать, всегда на связи, работа выполнена в кратчайший срок, полностью по МУ, без каких-либо нареканий, спасибо огромное!
Для выполнения работы были созданы самые благоприятные условия: достойная оплата, достаточно комфортный срок выполнения + была предложена литература и пример готовой работы. От меня требовалось лишь одно: просто сделать, при этом не нужно было изобретать очередной велосипед - все необходимое мне было предоставлено. Вот если бы всегда попадались заказчики с таким подходом к организации труда!
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