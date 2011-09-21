Курсовая микроэкономика

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Закрыт14 заявок177 просмотров

Предмет, дисциплина: микроэкономика

Тема работы: экономические ресурсы и их использование

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 30-35 стр.

Срок выполнения: 4 дня

Антиплагиат от 70%

Преподаватель очень требовательный, нужна КАЧЕСТВЕННАЯ работа.

номера страниц обязательно проставьте.

методичка по оформлению прилагается.

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14 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
4 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад