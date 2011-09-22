Диплом по лингвистике

Добрый день, товарищи фрилансеры, а в частности, лингвисты, владеющие английским языком!

по причине беременности и тотального отупения не могу написать дипломную работу, хоть времени до лета еще прилично, но поверьте, мысли совершенно не об этом.

ОДНАКО! сама тема должна быть очень интересной для людей, желающих поработать с материалом на стыке стилистики английского языка, лингвистики и литературоведения с анализом англоязычного источника. мне самой нравится, но... увы!

время пока терпит, на выполнение максимум - полтора месяца.

Жду Ваших предложений по оплате и срокам. Всех заинтересованных в выполнении работы прошу прислать информацию о себе (опыт, возраст, портфолио работ, если есть).

Думаю, наш с Вами процесс взаимодействия можно представить подобным образом: если меня устраивает Ваша кандидатура, я направляю Вам более подробные сведения о будущей работе. Если Вы согласны взяться, мы с Вами обсуждаем план, я делаю предоплату, и мы начинаем сотрудничать.

последние ремарки: я ЗА личную встречу как закрепление партнерских отношений, плюс имеется 60 листов нескомпонованной теории по теме, если потребуется.