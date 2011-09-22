Дописать дипломную работу

$500
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Закрыт14 заявок273 просмотра

Необходимо дописать дипломную работу на тему: "Бизнес-план магазина одежды". Разработана концепция магазина, необходимо написать главу с финансовыми расчетами, откорректировать вступление, да и впринципе пройтись по тексту. Создание презентации в PowerPoint. Дипломная работа защищается в МГУ, поэтому уровень исполнения должен быть высоким.

PowerPoint
14 лет назад
khatuna86
Хатуна 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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