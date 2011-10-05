Система государственного и муниципального управл.

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Завершен12 заявок252 просмотра

Система государственного и муниципального управления - предмет

Система муниципального управления

30 страниц

5 дней

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$25
4 дня
Ольга сделала отличную, красивую, качественную работу. Спасибо!
Очень довольна сотрудничеством с Дарьей, и системой поощрительных выплат - особенно:) Спасибо вам огромное! Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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