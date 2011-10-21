Бухгалтерский учёт и налогообложение

$20
  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки137 просмотров

Тема: Отчёт по практике бухгалтера

Нужен отчёт по практике бухгалтера на материалах исполнителя.

Есть план и пример выполнения работы.

объём 25-30 страниц

Тестовая часть готова на 70%

Нужны цифры (анализ показателей финансово хозяйственной деятельности за 3 года) + балансы для приложений

Оценка налоговых платежей и налогового бремени.

срок 2 дня

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа и оперативное решение рабочих вопросов.
Грамотный, пунктуальный и компетентный заказчик. Всегда приятно работать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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