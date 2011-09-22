Диплом по уголовному праву, срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок258 просмотров

Необходимо доработать срочно диплом по предмету: уголовно-правовая характеристика мошенничества

Сам диплом в прикрепленном файле.

Замечания все указаны.

Срок: 24.092011 до 23.00 крайний срок

Диплом прикреплен

Жду предложений по цене

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$120
2 дня

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад