Курсовая Стратегический менеджмент

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Закрыт10 заявок145 просмотров

Курсовой проект

Дисциплина: Стратегический менеджмент

Тема: История развития теории и практики стратегического менеджмента

Объем: 50-60стр

Срок: 6 дней

Оплата: Часть работы проверяем полная оплата!

Доп.инфо: Работа обязательно должна пройти плагиат!

Сделать на примере какой нибудь организации(предприятия)

От вас сумма и срок!

14 лет назад
rusibru
Быков 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров