Курсовая - маркетинг

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Закрыт17 заявок173 просмотра

Курсовой проект

Маркетинг

Тема: Теоретические основы формирования и развития имиджа организации в сфере стоматологических услуг

Объем: 30стр

Срок: 14 дней

Оплата: Часть работы рассматриваем, полная оплата!

От вас: Сумма и сроки!

14 лет назад
rusibru
Быков 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров