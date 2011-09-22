Курсовой проект Авиационные электросистемы

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Закрыт3 заявки126 просмотров

Курсовой проект по предмету "Авиационные электросистемы"

Тема: Однофазный статический инвертор. Лит-ра: Моин В.С. Лаптев Н.Н. Стабилизированные транзисторные преобразователи, Моин В.С. табилизированные транзисторные преобразователи, Сиднеев И.М. Электрооборудование летательных аппаратов.

исхоные данные и тз вышлю если вы возьметесь

срок 10-15 октября

14 лет назад
Shumeeva
Наталья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров