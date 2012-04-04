Shumeeva

Наталья Shumeeva

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
mail-agent - [email protected]

Ищу авторов для сотрудничества.

я не вношу предоплаты за работу, оплата по факту.

выполняете работу, присылаете "нарезку" работы и отчет антиплагиата, оплачиваю 50%, потом присылаете полностью работу, оплачиваю оставшиеся 50%.

Отзывы фрилансеров

stavr_nik
Николай 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по литературе
Все очень понравилось в работе с заказчиком! Без придирок, мои мысли были прочитаны и услышаны, получил огромное удовольствие от работы! Рекомендую!
Очень рада сотрудничеству с Николаем! Написал курсовую работу на очень высоком уровне! Проект был сдан с соблюдением оговоренных сроков! Буду рада дальнейшему сотрудничеству с Николаем!
Ответный отзыв
vitalkoihn
Виталий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
3 балла
10 лет назад
Гражданско-правовая сделка
работодатель пунктуален, мои уважения.
Работа сделана в оговоренные сроки. Спасибо.
Ответный отзыв
lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Дипломная работа.
Спасибо за заказ! Все четко и оперативно, рекомендую!
Работа выполнена в срок, но в процессе работы возникли некоторые нюансы, которые потом были исправлены путем переговоров. Фрилансер всегда выходит на связь, что определенно влияет на рабочий процесс. Единственно, что касаемо оплаты, то нужно сразу все обсуждать, что входит в оплату, а за что надо дополнительно доплачивать.
Ответный отзыв
vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Курсовой проект по гос. муниц. управл.
Спасибо за заказ
Работа была сделана хорошо. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Курсовой проект по гос. муниц. управлению
Спасибо за заказ
Сотрудничаю с Виктором не в первый раз, и работы всегда делает хорошо Если возникают какие либо недоразумения, то всегда решаются быстро.
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