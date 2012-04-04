Работа выполнена в срок, но в процессе работы возникли некоторые нюансы, которые потом были исправлены путем переговоров. Фрилансер всегда выходит на связь, что определенно влияет на рабочий процесс. Единственно, что касаемо оплаты, то нужно сразу все обсуждать, что входит в оплату, а за что надо дополнительно доплачивать.