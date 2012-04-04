Добрый день! Нужна помощь в разработке дизайна визиток, листовок, рекламного баннера для студии красоты
Ищу авторов для сотрудничества.
я не вношу предоплаты за работу, оплата по факту.
выполняете работу, присылаете "нарезку" работы и отчет антиплагиата, оплачиваю 50%, потом присылаете полностью работу, оплачиваю оставшиеся 50%.
- Фирменный стиль12 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно полностью сделать сайт для интернет-магазина. Сфера - автомасла и автохимия. Полностью заполнить текстом и картинками.Интернет-магазины26 заявокЗакрыт10 лет назад
Данному предмету нужно посвятить 2 лекционных часа по 2 дня Т.е 4 лекции за 2 дня, соответственно, объем каждой отдельной лекции должен быть уложен в час рассказа Тема 1. Познавательные функции, системы ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Тема " Трудовые пенсии и их виды" объем 50-60 срок до 28 октября. методическое пособие и план работы скину на почтуЗавершен11 лет назад
План диплома и методичку вышлю на почту. Объем 50-60 стр срок до 25 октября. Оригинальность текста от 85%Закрыт11 лет назад
Необходимо разработать дизайн визиток и брошюр Тема: ОСАГО, КАСКО, договора купли-продажи для автомобилейДизайн продукции19 заявокЗакрыт11 лет назад
Тема:Особенности таможенного оформления и контроля подакцизных товаров, подлежащих маркировке, ввозимых на таможенную территорию стран Таможенного союза срок - 10-14 дней методичку вышлю на почтуРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
тема " Разработка фирменного стиля на примере компании".Срок-6 ноября работа должна быть на руках у студентки. Пожелание - компания связана с танцами - танцевальная школа или магазин танцевальных принадлежностей. Само создание фирменного стиля ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
профиль-менеджмент организации, тема- управление машинно-транспортным парком на примере с/х организации, объем- 70-80 страниц, срок 10-15 днейРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
тема - управление машинно-транспортным парком объем - 40 стр срок - 4 дня (1 апреля)Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Кредитование физических лиц: процедура и обеспечение возврата (на примере ОАО «Сбербанк России» все методички и рекомендации имеются. высылаю строго на почту срок 5-7 днейЗакрыт13 лет назад
Тема дипломной работы: Управление собственным капиталом предприятия Практику проходил в ООО "Техстрой- Пожарная Безопасность". Организация занимается монтажом и проектированием систем пожарной защиты. При составлении расчетной части диплома прошу учесть специфику организации, План: ...Закрыт13 лет назад
профиль-менеджмент организации, тема- управление машинно-транспортным парком на примере с/х организации, объем- 70-80 страниц, срок середина марта если есть готовые работы, то тоже можете предложить. готова их рассмотреть.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Тема курсовой " Механизм пресса " Вариант 26, задание № 3, Листы 1 и 2. методички нет есть лекцииЗавершен13 лет назад
тема курсовой: Взаимодействие социального педагога с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Есть готовый план к теоретической части. указания препода то как должна выглядеть курсовая работа. Введение в 4 стр. ...Закрыт13 лет назад
Тема: Позиционирование ингибиторов тирозинкиназ в лечении больных с хроническим миелоидным лейкозом среди врачей План Введение Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования позиционирования лекарственных средств на госпитальном рынке 1.1. Принципы и особенности ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт13 лет назад
Название диплома "Стили руководства персоналом организации" Для диплома необходимо: Эмпирическое исследование, Цель работы Задачи Гипотеза исследования Что является объектом и предметом исследования Методы ...Завершен13 лет назад
Предмет: Документационное обеспечение управления тема "Управление внедрением системы электронного документооборота в деятельность организации" объем - 70-80 стр 14 шрифт одинарный интервал Оригинальность текста не менее 85% Есть методичка, нужен ...Завершен13 лет назад
тема - Полномочия органов местного самоуправления в сфере здравоохранения. объем 7-8 страниц печатного текста через 1,5 интервала Сноски и ссылки на используемые по тексту эссе источники и литературу обязательны! Внимание! Не допускается копирование ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад