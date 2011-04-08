stavr_nik

Николай stavr_nik

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Shumeeva
Наталья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по литературе
Очень рада сотрудничеству с Николаем! Написал курсовую работу на очень высоком уровне! Проект был сдан с соблюдением оговоренных сроков! Буду рада дальнейшему сотрудничеству с Николаем!
Все очень понравилось в работе с заказчиком! Без придирок, мои мысли были прочитаны и услышаны, получил огромное удовольствие от работы! Рекомендую!
Ответный отзыв
avdyuh
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$16
10 баллов
14 лет назад
Эссе. Предмет - экономическая история.
Мне понравилась работа Николая, выполнена добросовестно и старательно, а главное в срок. Буду еще обращаться.
Прекрасный заказчик! Очень понравилось иметь дело с Натальей, четко формулирующей задачи и дающей достаточно времени для выполнения качественной работы. Приятная оплата, приятное общение! С радостью поработаю еще!
Ответный отзыв
cashelec
Наталья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Придумать бэкроним и намеренный акроним (Нейминг)
Проявив незаурядность, креативность и пытливый ум занял призовое место в конкурсе. Благодарю Вас, Николай, за участие и ценную работу. Желаю Вам успехов в работе и интересных работодателей!
Пришел, подумал, победил! Спасибо за приятное и интересное задание!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
#989
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1348