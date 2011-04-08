Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
14 лет назад
Очень рада сотрудничеству с Николаем! Написал курсовую работу на очень высоком уровне! Проект был сдан с соблюдением оговоренных сроков! Буду рада дальнейшему сотрудничеству с Николаем!
Ответный отзыв
Все очень понравилось в работе с заказчиком! Без придирок, мои мысли были прочитаны и услышаны, получил огромное удовольствие от работы! Рекомендую!
$16
10 баллов
14 лет назад
Мне понравилась работа Николая, выполнена добросовестно и старательно, а главное в срок. Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Очень понравилось иметь дело с Натальей, четко формулирующей задачи и дающей достаточно времени для выполнения качественной работы. Приятная оплата, приятное общение! С радостью поработаю еще!
$10
10 баллов
14 лет назад
Проявив незаурядность, креативность и пытливый ум занял призовое место в конкурсе. Благодарю Вас, Николай, за участие и ценную работу. Желаю Вам успехов в работе и интересных работодателей!
Ответный отзыв
Пришел, подумал, победил! Спасибо за приятное и интересное задание!
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
#989
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1348