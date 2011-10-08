Курсовая работа по АФХД

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен9 заявок220 просмотров

Нужна курсовая работа по АФХД.

Тема: "Анализ и диагностика финансового состояния предприятия".

Срок - 10 дней.

Есть методичка (см. вложение), а также балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2 года.

Указывайте цены и сроки.

Оплата - Яндекс.Деньги в течение 1-2 дней после сдачи работы.

Называйте цены и сроки.

При написании теоретической части работы использовать только книги и журналы! Никаких готовых работ!

14 лет назад
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

probcons
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$25
6 дней
Хочу отметить блестящую работу Владимира. До мельчайших деталей выдержаны абсолютно все требования к работе, работа получена в срок, выполнена на очень высоком уровне. Определенно Владимир - один из лучших фрилансеров в этой области.
Артем вдумчивый заказчик. 1. выдал все требуемые задания и точно указал вариант, предоставил методические рекомендации по оформлению работы. 2. не тревожил по пустякам. 3. оплатил все точно в срок. 4. сделал дельные замечания на будущее.

Заявки фрилансеров

probcons
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад