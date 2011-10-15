Курсовой проект Маркетинг Тема: Теоретические основы формирования и развития имиджа организации в сфере стоматологических услуг Объем: 30стр Срок: 14 дней Оплата: Часть работы рассматриваем, полная оплата! От ...
Политология. Приватно для Шаховой Натальи
Задание прикреплено, срок 27.09, объем 25 стр, антиплагиат не ниже 85%
цена 400 р.
оплата wmr
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