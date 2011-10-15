Политология. Приватно для Шаховой Натальи

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка96 просмотров

Задание прикреплено, срок 27.09, объем 25 стр, антиплагиат не ниже 85%

цена 400 р.

оплата wmr

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

scorpion081181
Наталья 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$13
5 дней
Спасибо Наталье за хорошую работу, все сделано по требованиям
Очень приятно работать с Еленой, Отличный заказчик!!!!

Заявки фрилансеров

scorpion081181
Наталья 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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