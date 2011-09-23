Курсовые: ФХД предприятий торговли и общ. питания

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Закрыт2 заявки105 просмотров

Добрый день!

Необходимо написать 2 (две) курсовых работы на тему: "Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий торговли и общественного питания".

Структура работ (подробнее – в методичке, в прикрепленном файле):

- две части;

- заключение;

- список источников и литературы (только из представленного в приложении списка).

Варианты: 4 и 7 (выделены красным в методичке)

Объем: не регламентируется, шрифт: Times New Roman, 14 пт, 1,5 интервала.

Антиплагиат: Advego, более 80%.

Срок сдачи работ: 2 октября 2011.

Оплата: по факту выполнения работы, WebMoney, Яндекс-Деньги.

Предложения – только в проект.

14 лет назад
NORDeo
Илья 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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