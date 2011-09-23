Курсовой проект размером 15-20 страниц. Необходимо описать сборку и методы сварки конструкции (цистерна), выбрать сварочное оборудование, электроды, ну и собственно технологию с парой наглядных схем (упор на сварку). Даннные в приложении. Так же есть примеры ...
Курсовые: ФХД предприятий торговли и общ. питания
Добрый день!
Необходимо написать 2 (две) курсовых работы на тему: "Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий торговли и общественного питания".
Структура работ (подробнее – в методичке, в прикрепленном файле):
- две части;
- заключение;
- список источников и литературы (только из представленного в приложении списка).
Варианты: 4 и 7 (выделены красным в методичке)
Объем: не регламентируется, шрифт: Times New Roman, 14 пт, 1,5 интервала.
Антиплагиат: Advego, более 80%.
Срок сдачи работ: 2 октября 2011.
Оплата: по факту выполнения работы, WebMoney, Яндекс-Деньги.
Предложения – только в проект.
Заявки фрилансеров
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