Технический диплом

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Тема звучит так: Участок диагностики шин легковых автомобилей с разработкой балансировочного станка.

К сожалению, точных требований к работе нет. Есть пока примерная структура работы на похожую тему. в файле. Как только появится что-то еще, я сразу вам отправлю! Посмотрите и сориентируйте, пожалуйста, по стоимости.

Жду предложений по стоимости и срокам.

14 лет назад
vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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