Тема работы: визуализация учебной информации как средство повышения качества обучения в курсе "Информатика и ИКТ"
Технический диплом
Тема звучит так: Участок диагностики шин легковых автомобилей с разработкой балансировочного станка.
К сожалению, точных требований к работе нет. Есть пока примерная структура работы на похожую тему. в файле. Как только появится что-то еще, я сразу вам отправлю! Посмотрите и сориентируйте, пожалуйста, по стоимости.
Жду предложений по стоимости и срокам.
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