Технический диплом

Тема звучит так: Участок диагностики шин легковых автомобилей с разработкой балансировочного станка.

К сожалению, точных требований к работе нет. Есть пока примерная структура работы на похожую тему. в файле. Как только появится что-то еще, я сразу вам отправлю! Посмотрите и сориентируйте, пожалуйста, по стоимости.

Жду предложений по стоимости и срокам.