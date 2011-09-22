Доработка тех. диплома

Тема: Совершенствование организации и технологии ремонта автомобилей в "Городоском Управлении Дорожно строительных-работ"

Раз устройство простое (гидронасос и электродвигатель исключили) то в устройстве должна быть какая-то "фишка" - например сделать штуки три сменных площадки под конкретные коробки передач - чтоб коробка не упала с устройства

это комент от препада

препад хочет вместо швелера видеть съемные крышки ,которые держат коробку чтоб она не упала.

сам диплом вышлю по запросу на почту. так как большой размер.

Жду предложений по стоимости и срокам.