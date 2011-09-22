Тема звучит так: Участок диагностики шин легковых автомобилей с разработкой балансировочного станка. К сожалению, точных требований к работе нет. Есть пока примерная структура работы на похожую тему. в файле. Как ...
Доработка тех. диплома
Тема: Совершенствование организации и технологии ремонта автомобилей в "Городоском Управлении Дорожно строительных-работ"
Раз устройство простое (гидронасос и электродвигатель исключили) то в устройстве должна быть какая-то "фишка" - например сделать штуки три сменных площадки под конкретные коробки передач - чтоб коробка не упала с устройства
это комент от препада
препад хочет вместо швелера видеть съемные крышки ,которые держат коробку чтоб она не упала.
сам диплом вышлю по запросу на почту. так как большой размер.
Жду предложений по стоимости и срокам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тема работы: визуализация учебной информации как средство повышения качества обучения в курсе "Информатика и ИКТ"Закрыт14 лет назад
Электроснабжение Дипломная работа. Срок – 4-5 дней! Задание во вложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Системы связи курсовая работа вариант 2 прошу оставлять цену и время необходимое для работыРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Курсовой проект по предмету "Авиационные электросистемы" Тема: Однофазный статический инвертор. Лит-ра: Моин В.С. Лаптев Н.Н. Стабилизированные транзисторные преобразователи, Моин В.С. табилизированные транзисторные преобразователи, Сиднеев И.М. Электрооборудование летательных аппаратов. исхоные данные и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна курсовая работа по АФХД. Тема: "Анализ и диагностика финансового состояния предприятия". Срок - 10 дней. Есть методичка (см. вложение), а также балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2 года. ...Завершен14 лет назад
- $13
Задание прикреплено, срок 27.09, объем 25 стр, антиплагиат не ниже 85% цена 400 р. оплата wmrЗавершен14 лет назад
Курсовой проект Маркетинг Тема: Теоретические основы формирования и развития имиджа организации в сфере стоматологических услуг Объем: 30стр Срок: 14 дней Оплата: Часть работы рассматриваем, полная оплата! От ...Рефераты, Курсовые и Дипломы17 заявокЗакрыт14 лет назад
Курсовой проект Дисциплина: Стратегический менеджмент Тема: История развития теории и практики стратегического менеджмента Объем: 50-60стр Срок: 6 дней Оплата: Часть работы проверяем полная оплата! Доп.инфо: Работа обязательно должна пройти ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Тема: Отчёт по практике бухгалтера Нужен отчёт по практике бухгалтера на материалах исполнителя. Есть план и пример выполнения работы. объём 25-30 страниц Тестовая часть готова на 70% Нужны ...Завершен14 лет назад