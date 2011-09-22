Курсовая работа по маркетинговым исследованиям

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Закрыт2 заявки155 просмотров

Все требования в методичке: http://webfile.ru/5563356

Сначала нужно выбрать тему исследования, после согласования ее с преподавателем срок написания будет неделя

14 лет назад
Nadushkka
Надежда 
44 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад
$40
5 дней

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад