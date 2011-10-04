Технология изготовления сварной конструкции

$100
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Завершен2 заявки133 просмотра

Курсовой проект размером 15-20 страниц. Необходимо описать сборку и методы сварки конструкции (цистерна), выбрать сварочное оборудование, электроды, ну и собственно технологию с парой наглядных схем (упор на сварку). Даннные в приложении. Так же есть примеры других вариантов, но это уже в личку.

Срочно!

14 лет назад
Silaso4ex
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Pavel1976
Седов 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$45
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Ответственный заказчик, четкое ТЗ с его стороны ,упростило работу над проектом. Всем советую

Заявки фрилансеров

Pavel1976
Седов 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад