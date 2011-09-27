katyukhasmirnova

Необходимо выполнить задание по основам электронной коммерции
Смирнова Екатерина Сергеевна
выполняю рефераты,контрольные и курсовые работы,дипломы
Возраст:
25
Семейное положение:
замужем
Адрес:
город Иваново, улица 9 Января, дом 7,квартира 32
Образование:
сентябрь 2003-июнь 2008 года-Российский государственный торгово-экономический университет
Специальность:
менеджмент организаций
Курсы:
оператор ЭВМ
Опыт в работе выполнения рефератов,дипломов,курсовых и дипломных работ:
январь 2007 г.- апрель 2012 г.
Название организации:
ОАО «Парадокс»
Профессиональные навыки:
-ПК-пользователь (Windows,MS Office,Internet);
-знание программы 1С
Знание иностранного языка:
английский
Дополнительная информация:
хобби-спорт, чтение
- Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт12 лет назад
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