katyukhasmirnova

Екатерина Смирнова katyukhasmirnova

 
38 летРоссия/Иваново
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Правильная и быстрая работа

Смирнова Екатерина Сергеевна

выполняю рефераты,контрольные и курсовые работы,дипломы

Возраст:

25

Семейное положение:

замужем

Адрес:

город Иваново, улица 9 Января, дом 7,квартира 32

Образование:

сентябрь 2003-июнь 2008 года-Российский государственный торгово-экономический университет

Специальность:

менеджмент организаций

Курсы:

оператор ЭВМ

Опыт в работе выполнения рефератов,дипломов,курсовых и дипломных работ:

январь 2007 г.- апрель 2012 г.

Название организации:

ОАО «Парадокс»

Профессиональные навыки:

-ПК-пользователь (Windows,MS Office,Internet);

-знание программы 1С

Знание иностранного языка:

английский

Дополнительная информация:

хобби-спорт, чтение

Отзывы фрилансеров
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Реферат по экономике торговой организации
Спасибо, за предоставленную работу и быструю оплату.
okulenak
Алексей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва(-5)
$5
10 баллов
12 лет назад
Реферат
Отличный заказчик. С оплатой проблем не было.
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Реферат
Четко составленное ТЗ и моментальная оплата - вот результат первого сотрудничества с Екатериной! Спасибо вам и обращайтесь еще:)!
Работа выполнена точно по заданию, в срок. Приятно иметь дело с профессионалом!
Ответный отзыв