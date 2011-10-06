Техническая эксплуатация гостиниц

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Закрыт3 заявки215 просмотров

реферат на тему : Организация службы телевидения в гостинице

Работа оформляется на машинописной бумаге формата А 4 (с одной стороны Листа) либо в рукописном (обязательно читаемом), либо машинописном варианте (14 размер, не более 1, 5 интервал между строк).

Работа должна содержать:

1. введение (не более 1стр.), где раскрывается поставленная проблема, ее значимость, пути решения.

2. Оглавление – с перечислением пунктов изложения работы.

3. Основные раскрываемые положения сути работы (не более 10-12 страниц).

4. Заключение – выводы и рекомендации (не более 1-2страниц).

5. Список использованной литературы (обязательно).

6. Приложение – если есть материал: инструкции, характеристика оборудования, ссылки на соответствующий пункт СНиПа и его расшифровка.

Разрешается использование иллюстраций в компьютерном варианте, наклейки или схемы от руки (не обязательно по линейке).

Работа должна состоять из:

1. Титульного листа (приложение 1).

2. Оглавления – с перечислением пунктов изложения работы.

3. Введение (не более 1 стр.), где раскрывается поставленная проблема, актуальность, пути решения.

4. Основной части, в которой раскрывается содержание работы (не более 15-18 стр).

5. Заключения, содержащего выводы и рекомендации (не более 1 стр.).

6. Списка использованной литературы (обязательно).

Общий объем работы не более 20 стр.

13 лет назад
starykashka
Богдан 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$12
2 дня
К сожалению придется написать отрицательный отзыв. Данный исполнитель взялась исполнить реферат на тему "Организация службы телевидения в гостинице" Сразу же попросила внести предоплату, я оплатила и попросила ее прислать мне план реферата введение и заключение, на что мне пришло письмо с абсолютно скаченным текстом( в котором везде употреблялось словосочетание Курсовая работа" на абсолютно другую тему, ничего с телевидинием в гостинице не связанную. Деньги возвращать не стану, не хочу тратить свои нервы. Никому не советую данного фрилансера.
Заказчик пропадает по несколько дней, на вопросы не отвечает!Предоплата была задержана на четыре дня!В моём реферате были некоторые недоработки,однако заказчица написала,что всё не по теме!

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katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад