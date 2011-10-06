Техническая эксплуатация гостиниц

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Работа оформляется на машинописной бумаге формата А 4 (с одной стороны Листа) либо в рукописном (обязательно читаемом), либо машинописном варианте (14 размер, не более 1, 5 интервал между строк).
Работа должна содержать:
1. введение (не более 1стр.), где раскрывается поставленная проблема, ее значимость, пути решения.
2. Оглавление – с перечислением пунктов изложения работы.
3. Основные раскрываемые положения сути работы (не более 10-12 страниц).
4. Заключение – выводы и рекомендации (не более 1-2страниц).
5. Список использованной литературы (обязательно).
6. Приложение – если есть материал: инструкции, характеристика оборудования, ссылки на соответствующий пункт СНиПа и его расшифровка.
Разрешается использование иллюстраций в компьютерном варианте, наклейки или схемы от руки (не обязательно по линейке).
Работа должна состоять из:
1. Титульного листа (приложение 1).
2. Оглавления – с перечислением пунктов изложения работы.
3. Введение (не более 1 стр.), где раскрывается поставленная проблема, актуальность, пути решения.
4. Основной части, в которой раскрывается содержание работы (не более 15-18 стр).
5. Заключения, содержащего выводы и рекомендации (не более 1 стр.).
6. Списка использованной литературы (обязательно).
Общий объем работы не более 20 стр.
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