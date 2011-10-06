Техническая эксплуатация гостиниц

реферат на тему : Организация службы телевидения в гостинице

Работа оформляется на машинописной бумаге формата А 4 (с одной стороны Листа) либо в рукописном (обязательно читаемом), либо машинописном варианте (14 размер, не более 1, 5 интервал между строк).

Работа должна содержать:

1. введение (не более 1стр.), где раскрывается поставленная проблема, ее значимость, пути решения.

2. Оглавление – с перечислением пунктов изложения работы.

3. Основные раскрываемые положения сути работы (не более 10-12 страниц).

4. Заключение – выводы и рекомендации (не более 1-2страниц).

5. Список использованной литературы (обязательно).

6. Приложение – если есть материал: инструкции, характеристика оборудования, ссылки на соответствующий пункт СНиПа и его расшифровка.

Разрешается использование иллюстраций в компьютерном варианте, наклейки или схемы от руки (не обязательно по линейке).

Работа должна состоять из:

1. Титульного листа (приложение 1).

2. Оглавления – с перечислением пунктов изложения работы.

3. Введение (не более 1 стр.), где раскрывается поставленная проблема, актуальность, пути решения.

4. Основной части, в которой раскрывается содержание работы (не более 15-18 стр).

5. Заключения, содержащего выводы и рекомендации (не более 1 стр.).

6. Списка использованной литературы (обязательно).

Общий объем работы не более 20 стр.