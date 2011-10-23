Реферат по праву

Необходимо выполнить теоретическую практическую часть реферата по История государства и права зарубежных стран.

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1. Ответ не теоретический вопрос: Взаимоотношение высших представительных учреждений, главы государства и федерального правительства по конституциям США 1787 г и ФРГ 1949 г.

2. Практическое задание (задача):

В Вавилоне Э., выступая свидетелем в суде по обвинению X. В убийстве человека, не смог подтвердить свои показания. К какому нака¬занию он мог быть подвергнут за лжесвидетельство по "Закону Хаммурапи"? Сравните это наказание с ответственностью за лжесвидетельство по "Законам XII Таблиц" в Древнем Риме.

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