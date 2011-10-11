Доклад логистика

тема: Служба приема и размещения-функциональные обязанности. Оригинальность работы 65% Оформление: Работа оформляется на машинописной бумаге формата А 4 (с одной стороны Листа) либо в рукописном (обязательно читаемом), либо машинописном варианте (14 размер, ...