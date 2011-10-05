Структура и функциии гостиничного предприятия

Курсовая работа.( самая главная тк профильный предмет)

тема: Структура и фунуции службы управления персоналом.

Обязательно: Подробные обязанности службы управления и график структуры!

Ссылки, цветные иллюстрации.

Оформление по ГОСТУ.

Курсовая работа имеет целью систематизацию знания и выработку навыков работы с литературой.

Работа должна быть написана простым, литературным языком и иметь логическую последовательность.

Курсовая работа представляется на кафедру для ее рецензирования и оценки в сроки, предусмотренные учебным планом.

До получения зачета по работе студент не допускается к сессии в текущем семестре.

Работа оформляется на машинописной бумаге формата А 4 (с одной стороны Листа) либо в рукописном (обязательно читаемом), либо машинописном варианте (14 размер, не более 1, 5 интервал между строк).

Работа должна содержать:

1. Титульный лист (приложение 1).

2. Оглавление – с перечислением пунктов изложения работы.

3. Введение (не более 1 стр.), где раскрывается поставленная проблема, актуальность, пути решения.

4. Основную часть, в которой раскрывается содержание работы (не более 15-18 стр.).

5. Заключение, содержащее выводы и рекомендации (не более 1 стр.).

6. Список использованной литературы (обязательно).

7. Приложения

Разрешается использование иллюстраций в компьютерном варианте, наклейки или схемы от руки (не обязательно по линейке).

Общий объем работы не более 25 стр.

При определении с темой, в соответствии с представленным списком, студенту рекомендуется выбирать знакомую ему тему по профилю его работы (в гостинице, ресторане).

При раскрытии других тем и возникновении затруднений с написанием плана обращаться к преподавателю в процессе чтения лекции, проведения консультаций, но не в последний день сдачи контрольной работы.

По согласованию с преподавателем тема может быть изменена только в первый день чтения лекции.

Приветствуется в написании работы ссылки на настоящие инструкции гостиниц (используемые в приложении), в которых работают студенты, но без упоминания их выходных данных, чтобы не было проблем со службой безопасности и администрацией конкретных гостиниц.