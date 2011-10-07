Курсовая на укр. о глобализации и рынке труда

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Завершен3 заявки210 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Ниже приведен план курсовой. Объем - до 30 страниц. Сроки - желательно до 13-00 пятница, но если не успеваем, то тогда уже до вечера воскресенья.

1. Теоретико-методологічні основи дослідження процесу розвитку світового ринку праці.

1.1. Економічна природа світового ринку праці в умовах глобалізації.

1.2. Основні тенденції розвитку сучасного світового ринку праці.

2. Порівняльний аналіз розвитку регіональних ринків праці в Північній Америці та Західній Європі.

2.1. Динаміка та структура ринку праці в Північній Америці.

2.2. Соціально-економічні наслідки розвитку регіонального ринку праці в Західній Європі.

3. Механізми інтеграції України у світовий ринок праці

3.1. Роль державної міграційної політики у поглибленні інтеграції України у світовий ринок праці

3.2. Перспективи приєднання України до світового ринку праці

И, пожалуйста, дочитывайте этот текст до конца: заявки хочу видеть заполненными - какие сроки, цены, и коротко о предыдущем опыте написания курсовых.

Оплата - WMZ или на гривнами карту Приватбанка.

Заранее благодарю.

14 лет назад
SimplyMax
Макс 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Уж не знаю, как Елене удается ТАК делать свою работу, но придраться к уровню ее профессионализма просто невозможно. Все на высоте - и оперативность в общении, и качество, и стоимость работы, и минимальные сроки (написала курсовую за 36 часов, хотя давал 48). Да что говорить, одним словом - потрясно все. Рекомендую однозначно; сам рад, что имел возможность сотрудничать с Еленой.
Большое спасибо Вам, Максим, за интересный проект, было познавательно и просто приятно делать эту работу. А приятное отношение с Максимом, оперативнейшая связь и моментальная оплата еще более мотивируют. Рекомендую Максима как грамотного, честного, компетентного заказчика, который ценит труд фрилансеров, что встречается довольно редко. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад