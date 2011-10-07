Курсовая на укр. о глобализации и рынке труда

Уж не знаю, как Елене удается ТАК делать свою работу, но придраться к уровню ее профессионализма просто невозможно. Все на высоте - и оперативность в общении, и качество, и стоимость работы, и минимальные сроки (написала курсовую за 36 часов, хотя давал 48). Да что говорить, одним словом - потрясно все. Рекомендую однозначно; сам рад, что имел возможность сотрудничать с Еленой.