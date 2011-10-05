Курсовой проект по AutoCAD

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Закрыт5 заявок245 просмотров

Надо выполнить 6 заданий по черчению в AutoCAD. К заданиям есть подробные руководства (скину исполнителю).

Что примерно должно получиться - в приложенном файле (картинки).

Жду заявок со сроками и ценами, оперативность приветствуется.

AutoCAD
14 лет назад
MadeByRadionov
Иван 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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