Диплом по банкам

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Завершен4 заявки167 просмотров

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Депозитная деятельность банка на примере Сбербанка России

Объём работы: от 70-90

Антиплагиат: от 80 %

Срок: готовая работа

План работы: в личку

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$130
10 дней
Спасибо за качественно выполненную работу. Сотрудничеством по данному проекту полностью доволен. Рекомендую как хорошего автора.
Интересный проект и отличный заказчик! Очень хорошо, что Николай сам разбирается в задании которое дает на выполнение и поэтому все возникающие вопросы быстро решались! А еще, Николай тактичный и приятный в общении человек! Работа оплачена вовремя и в полном размере. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад