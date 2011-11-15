Диплом по банкам

Интересный проект и отличный заказчик! Очень хорошо, что Николай сам разбирается в задании которое дает на выполнение и поэтому все возникающие вопросы быстро решались! А еще, Николай тактичный и приятный в общении человек! Работа оплачена вовремя и в полном размере. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!