Отчет о практике

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Закрыт1 заявка200 просмотров

"Организация

паркового ансамбля на побережье Черного

моря" средствами ландшафтной

архитектуры, cадового искусства и

средового дизайна с разработкой

сооружений, функционального

оборудования и декоративного убранства.

Тип работы ( отчет по практике):

делать до: 07.10.2011

Доп. информация: РАЗРАБОТКА ГЕН ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ( ОКОЛО 4.5 ГА) И ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 40

14 лет назад
Diptime
Михаил 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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