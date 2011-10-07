Теоретическая часть(объем 20 листов) -Государственный долг и его обслуживание. Государственный долг: содержание и основные формы. Бюджетные расходы на обслуживание и погашение госуд. долга.Управление внутренним и внешним госуд. долгом. Практическая часть -По данным ...
Отчет о практике
"Организация
паркового ансамбля на побережье Черного
моря" средствами ландшафтной
архитектуры, cадового искусства и
средового дизайна с разработкой
сооружений, функционального
оборудования и декоративного убранства.
Тип работы ( отчет по практике):
делать до: 07.10.2011
Доп. информация: РАЗРАБОТКА ГЕН ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ( ОКОЛО 4.5 ГА) И ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 40
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