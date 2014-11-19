Реферат по АКИС (арх. корпор. инф. систем)

АКИС - архитектура корпоративных информационных систем.

Тема реферата: "Сравнительный анализ ИС по отраслевому применению"

Необходимо выбрать две информационные системы и сравнить их по отраслевому применению.

При этом нужно выделить какая из этих систем лучше и в какой характеристике.

Прилагаю файл с критериями оценки (все критерии брать не надо, достаточно взять по паре-тройке, которые попроще, из каждого раздела).

Объем: 8-10 страниц

Срок выполнения: 04.10.2011 СЕГОДНЯ до 23:00

Заранее спасибо!