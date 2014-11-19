Реферат по АКИС (арх. корпор. инф. систем)

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Завершен1 заявка161 просмотр

АКИС - архитектура корпоративных информационных систем.

Тема реферата: "Сравнительный анализ ИС по отраслевому применению"

Необходимо выбрать две информационные системы и сравнить их по отраслевому применению.

При этом нужно выделить какая из этих систем лучше и в какой характеристике.

Прилагаю файл с критериями оценки (все критерии брать не надо, достаточно взять по паре-тройке, которые попроще, из каждого раздела).

Объем: 8-10 страниц

Срок выполнения: 04.10.2011 СЕГОДНЯ до 23:00

Заранее спасибо!

14 лет назад
NRBt
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена в срок и на высоком уровне!
Большое спасибо Кириллу за этот проект. Было интересно и познавательно его реализовывать, а оперативное уточнение вопросов, четкое задание и моментальная оплата еще более мотивировали на успешное выполнение. Рекомендую к сотрудничеству, а также надеюсь на дальнейшие проекты. +100

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад