Курсовая по маркетингу

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Предмет: Маркетинг

Тема: Маркетинг.Судовладельцы на внутреннем водном транспорте

Тип: kurs2

Объем: 35 листов

Срок: 04.10.2011

Пожелания:

План.

1.Введение.

2.Основная теоритическая часть.(Теория по теме задания.)

3.Применение темы задания на внутреннем водном транспорте.Четыре описательных примера.

4.Зарубежная практика в применении.(этой же темы)

5.Сравнительный анализ Российского и зарубежного опыта.с графиками,таблицами.Должна быть итоговая таблица с сравнительными опытами данного зарубежья.

6.Пять примеров цифрового расчета по нашей теме(написано своей рукой)

7.Заключение по результатам работы.выводы.

8.Список литературы.

1)нормативные документы,стандарты,государственные акты.

2)список литературы по теме,не менее 10 источников за последние 3 года

3)список зарубежных изданий

4)журналы Российские и зарубежные

5)веб сайты не менее 10 штук с указанием страниц сайта

Приложение.

1.Образцы документации сопровождающие тему.Пять и болеезаполненные своей рукой.

2.Краткое изложение темы 6-7страниц.

Общие требования

1)не менее 35 страниц.14 шрифт через 1,5 интервала

2)не менее 30 сносок

3)каждая тема должна сопровождаться расчетом экономической системы.

14 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Работа, как и всегда, выполнена на отлично. С Еленой работаю не в первый раз, всегда оперативно и качественно.
Приятно работать с грамотными и умными заказчиками, такими, как Константин: профессионализм демонстируется и в постановке задания, и в проверки его реализации и в моментальнейшей оплате. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад