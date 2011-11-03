Необходимо выполнить две курсовые работы по теории управления. Темы курсовых работ: 1.Деловая оценка персонала 2.Управление деловой карьерой объём каждой работы 50 стр. Требования к работе: ...
Курсовая по маркетингу
Предмет: Маркетинг
Тема: Маркетинг.Судовладельцы на внутреннем водном транспорте
Тип: kurs2
Объем: 35 листов
Срок: 04.10.2011
Пожелания:
План.
1.Введение.
2.Основная теоритическая часть.(Теория по теме задания.)
3.Применение темы задания на внутреннем водном транспорте.Четыре описательных примера.
4.Зарубежная практика в применении.(этой же темы)
5.Сравнительный анализ Российского и зарубежного опыта.с графиками,таблицами.Должна быть итоговая таблица с сравнительными опытами данного зарубежья.
6.Пять примеров цифрового расчета по нашей теме(написано своей рукой)
7.Заключение по результатам работы.выводы.
8.Список литературы.
1)нормативные документы,стандарты,государственные акты.
2)список литературы по теме,не менее 10 источников за последние 3 года
3)список зарубежных изданий
4)журналы Российские и зарубежные
5)веб сайты не менее 10 штук с указанием страниц сайта
Приложение.
1.Образцы документации сопровождающие тему.Пять и болеезаполненные своей рукой.
2.Краткое изложение темы 6-7страниц.
Общие требования
1)не менее 35 страниц.14 шрифт через 1,5 интервала
2)не менее 30 сносок
3)каждая тема должна сопровождаться расчетом экономической системы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Тема транспортное обеспечение предмет логистика 7 страниц Срок 6.10 Стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Тема: "Позиционирование общ-полит журнала в Интернете" ( шрифт 14, объем 40-50 стр.) Подробности по требованиюРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Информацию о компании отправлю по электронной почте. Цифры любые. Образец диплома так же предоставится. Предлагайте цены сами (в разумных пределах) :)))Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
тема: Методы активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения информатике 1. Выявить теоретические основы активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения. 1.1 Активизация познавательной деятельности как педагогическая проблема 1.2 Методы обучения и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт14 лет назад
тема работы: Методы активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения информатике. 1. Выявить теоритические основы активизации позновательной деятельности учащихся в процессе обучения 1.1 Активизация познавательной деятельности как педагогическая проблема. 1.2 Методы обучения ...Рефераты, Курсовые и Дипломы16 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна только практич. часть. Разработка занятий для урока английского языка по одному виду речевой деятельности. Объем 30 стр. Разработать самому. Скачать все равно не получится. Обязательное требование – компетентность в области преподавания ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. нужен реферат до вечера завтра на 15 страниц . Тема - обзор корпоративной системы Microsoft Dynamics Nav. Спасибо.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Тема "Рентабельность предприятия"Рефераты, Курсовые и Дипломы19 заявокЗакрыт14 лет назад
Вид работы: Дипломная работа Тема: Оценка рыночной стоимости недвижимости на примере объекта загородной недвижимости Объём работы: от 70-90 Антиплагиат: от 80 % Срок: 2-3 недели План работы: нуженРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад