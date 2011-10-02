Реферат-обзор

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Закрыт7 заявок215 просмотров

Здравствуйте.

нужен реферат до вечера завтра на 15 страниц .

Тема - обзор корпоративной системы Microsoft Dynamics Nav.

Спасибо.

14 лет назад
alikfeld
Гость 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-1)

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