Курсовой проект по финансам Тематика --Оценка стоимости предприятия Темы в приложении (на выбор). Указать выбранную тему для согласования. Методичку по оформлению вышлю выбранному специалисту. Клиент постоянный, поэтому очень ...
Реферат-обзор
Здравствуйте.
нужен реферат до вечера завтра на 15 страниц .
Тема - обзор корпоративной системы Microsoft Dynamics Nav.
Спасибо.
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