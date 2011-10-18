Требуется отчет по производственной практике,

Во время исполнения этого проекта у меня возникли проблемы со сроками сдачи. Я видела, что не успеваю к назначенному времени завершить работу с желаемым качеством, и тут же с воплями о помощи обратилась к Константину: "спасите, помогите"! Ответ не заставил себя ждать - Константин взял на себя переговоры с заказчиком, в результате чего срок сдачи сдвинулся и я сдала проект в полном объеме на день позже. Огромное спасибо Константину за понимание. Это очень хороший человек, который поймет и поможет!