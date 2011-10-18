Требуется отчет по производственной практике

$32
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Завершен3 заявки145 просмотров

Требуется отчет по производственной практике,

дневник прохождения практики,отзыв

Специальность-- Экономика и управление на предприятии транспорта

Объем отчета должен быть:25-30 (не более) стр.

срок прохождения 4 недели

Методичка и все пожелания в приложении

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость.

Оплата работы после сдачи заказа клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ёх месяцев.

Срок сдачи работы 07.10.2011. до 10 часов дня МСК

Бюджет 1000 руб.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$32
4 дня
Как всегда, отчет по практике выполнен отлично! Ольга надежный и ответственный фрилансер, отлично знающий свою тему! Так держать!!!! 10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Во время исполнения этого проекта у меня возникли проблемы со сроками сдачи. Я видела, что не успеваю к назначенному времени завершить работу с желаемым качеством, и тут же с воплями о помощи обратилась к Константину: "спасите, помогите"! Ответ не заставил себя ждать - Константин взял на себя переговоры с заказчиком, в результате чего срок сдачи сдвинулся и я сдала проект в полном объеме на день позже. Огромное спасибо Константину за понимание. Это очень хороший человек, который поймет и поможет!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад