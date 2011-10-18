Курсовая работа по истории с презентацией

$37
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Завершен9 заявок231 просмотр

Курсовая работа по истории с презентацией

К курсовой нужна презентация Power Point 2007

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 25 источников.

Объем работы 30-35 страниц.

Ссылки на каждой второй странице.

Оригинальность работы 90% .

Методичку по оформлению вышлю выбранному специалисту.

Тема работы в приложении.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с темой и рекомендациями по оформлению.

Бюджет 1200 руб.

Срок сдачи работы до 12.10.2011 до 02 часов ночи МСК.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$37
7 дней
Всё выполнено отлично! Специалист надёжный! В процессе выполнения проекта возникающие вопросы по деталям работы решались конструктивно. Курсовая сделана в полном соответствии с ТЗ и всеми рекомендациями клиента. Особенно порадовала яркая, эффектная презентация! Видна рука Профессионала!!! Мои рекомендации! Ставлю 10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Приятно иметь дело с человеком , у которого ЕСТЬ время на отзывы, да ещё не на маленькие!!! Фрилансеры меня поймут... Удачи в работе Вам , Константин, денег как у Дядюшки Скруджа, а от меня на сайт Вам 10 баллов!!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад