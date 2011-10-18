Взаимосвязь психотипа личности в профессиональной самоактуализации 3 методики + корреляция Срок 12.12
Курсовая работа по истории с презентацией
Курсовая работа по истории с презентацией
К курсовой нужна презентация Power Point 2007
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 25 источников.
Объем работы 30-35 страниц.
Ссылки на каждой второй странице.
Оригинальность работы 90% .
Методичку по оформлению вышлю выбранному специалисту.
Тема работы в приложении.
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с темой и рекомендациями по оформлению.
Бюджет 1200 руб.
Срок сдачи работы до 12.10.2011 до 02 часов ночи МСК.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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