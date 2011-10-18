Курсовая работа по истории с презентацией

Приятно иметь дело с человеком , у которого ЕСТЬ время на отзывы, да ещё не на маленькие!!! Фрилансеры меня поймут... Удачи в работе Вам , Константин, денег как у Дядюшки Скруджа, а от меня на сайт Вам 10 баллов!!!