Приватный проект для Чуйкова Мария (aksi1)

Доброе время суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо срочно сделать курсовую работу состоящую из двух частей: теоретической и практической. Обращаю ваше внимание на то, что наиболее важна практическая часть. Полное ТЗ прилагается в текстовом файле. ...