Требуется отчет по учебно-ознакомительной практике

$32
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Требуется отчет по учебно-ознакомительной практике,

дневник прохождения практики,отзыв

Специальность-- ГМУ

Объем отчета должен быть:25-30 (не более) стр.

срок прохождения 14 дней

Информацию по предприятию и методичку вышлю выбранному специалисту

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость.

Оплата работы после сдачи заказа клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ёх месяцев.

Срок сдачи работы 07.10.2011. до 10 часов дня МСК

Стоимость 1000 руб.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$32
7 дней
Очередной проект по учебно-ознакомительной практике успешно выполнен Ольгой! История такова: задание есть, а материалов для работы клиент не предоставил абсолютно никаких! Конечно, такую задачу можно доверить только Профессионалу с Большой Буквы, кем и является Ольга! Снова Ольга задает несколько уточняющих вопросов и берется за выполнение проекта! Но это еще не всё!!! Через два дня после обращения клиента, клиент прибегает с криками, что работа ему нужна не через 7 дней, как было согласовано, а нужна сейчас!!!! Приходится его успокаивать и отпаивать холодным чаем (дабы остудить его разгоряченный разум) и сказать, что сегодня он все равно уже не успеет все сдать, а вот завтра утром "Утро вечера мудренее", так вот, завтра утром всё будет просто отличненько и здесь просто не может быть никаких сомнений.. Успокоив клиента, обращаюсь с той же просьбой к Ольге, надеясь, что Ольга, как настоящий Мастер, сможет выручить в этой ситуации!!! Конечно, Ольга весь проект выполнила в отличном качестве и в рекордно короткие сроки, чем и спасла клиента от ненужных сложностей. Ольга, Вам спасибо за помощь и поддержку!!!!!! Мои лучшие рекомендации!!!!!!!! Как всегда и постоянно снова 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Работа с Константином меня только радует. Это человек, который очень ответственно относится к делу, и все вопли клиентов берет на себя, обеспечивая авторам комфортные условия для выполнения заказов. В плане общения Константин – сама корректность и интеллигентность, окружает вниманием и заботой:)) К слову сказать – виртуальный букет я никак не могу оставить без внимания! Лично для меня некоторые неудобства создает разница во времени, но Константин умело сглаживает эти моменты, всегда находясь на связи, всегда готовый помочь. Так что, подводя итоги, хочу пожелать вам, Константин, новых клиентов, а нам, авторам, соответственно, новых заказов от вас. Мои 10 баллов и пожелание удачи и успехов в труде!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад