Требуется отчет по учебно-ознакомительной практике,

Очередной проект по учебно-ознакомительной практике успешно выполнен Ольгой! История такова: задание есть, а материалов для работы клиент не предоставил абсолютно никаких! Конечно, такую задачу можно доверить только Профессионалу с Большой Буквы, кем и является Ольга! Снова Ольга задает несколько уточняющих вопросов и берется за выполнение проекта! Но это еще не всё!!! Через два дня после обращения клиента, клиент прибегает с криками, что работа ему нужна не через 7 дней, как было согласовано, а нужна сейчас!!!! Приходится его успокаивать и отпаивать холодным чаем (дабы остудить его разгоряченный разум) и сказать, что сегодня он все равно уже не успеет все сдать, а вот завтра утром "Утро вечера мудренее", так вот, завтра утром всё будет просто отличненько и здесь просто не может быть никаких сомнений.. Успокоив клиента, обращаюсь с той же просьбой к Ольге, надеясь, что Ольга, как настоящий Мастер, сможет выручить в этой ситуации!!! Конечно, Ольга весь проект выполнила в отличном качестве и в рекордно короткие сроки, чем и спасла клиента от ненужных сложностей. Ольга, Вам спасибо за помощь и поддержку!!!!!! Мои лучшие рекомендации!!!!!!!! Как всегда и постоянно снова 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн