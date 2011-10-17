Преддипломная практика(8 недель): Проходят по месту своей работы. Перечень документов для зачёта: Отчёт от студента. Дневник (с подписью и печатью организации) Характеристика (с подписью ...
Курсовая по информационной web-системе
Доброе время суток, уважаемые фрилансеры!
Необходимо срочно сделать курсовую работу состоящую из двух частей: теоретической и практической. Обращаю ваше внимание на то, что наиболее важна практическая часть.
Полное ТЗ прилагается в текстовом файле.
Убедительная просьба, не оставлять заявки тем, кто не знаком с подобными работами и не сможет 100% выполнить задание.
Бюджет не большой, ждем ваших предложений (в том числе по цене), можно с примерами работ. Наличие отзывов обязательно.
В заявке прошу оставлять контактные данные для связи, предпочтительный способ оплаты через QIWI, ЯД или карта.
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