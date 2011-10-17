Курсовая по информационной web-системе

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Завершен2 заявки198 просмотров

Доброе время суток, уважаемые фрилансеры!

Необходимо срочно сделать курсовую работу состоящую из двух частей: теоретической и практической. Обращаю ваше внимание на то, что наиболее важна практическая часть.

Полное ТЗ прилагается в текстовом файле.

Убедительная просьба, не оставлять заявки тем, кто не знаком с подобными работами и не сможет 100% выполнить задание.

Бюджет не большой, ждем ваших предложений (в том числе по цене), можно с примерами работ. Наличие отзывов обязательно.

В заявке прошу оставлять контактные данные для связи, предпочтительный способ оплаты через QIWI, ЯД или карта.

14 лет назад
Sadg-Jasmin
Мария 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

serj1984
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$100
6 дней
Работа выполнена почти в срок, заявленный объем был соблюден. Благодарю вас Сергей и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Рекомендую Марию как ответственного заказчика. Оплата своевренная. Четкое ТЗ. Всегда на связи. Спасибо

Заявки фрилансеров

serj1984
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад