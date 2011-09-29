Написать диссертацию (маркетинг, ЖД-транспорт)

Здравствуйте! Необходимо дописать 2-ю главу диплома и заключение. У меня нету времени. Файл во вложении (содержание, введение и 1-я глава + литература). Нужна добротная работа, а не интернет, в предмете разбираюсь!!! Жду предложений на эл. ...