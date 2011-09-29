Написать диссертацию (маркетинг, ЖД-транспорт)

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Тема диссертации: "Управление качеством технического обслуживания на железнодорожном транспорте".

Есть ряд исходных материалов+история переписки, неск. вариантов плана работы (ни один не утверждён) – см. приаттаченный файл.

Работа требует высокой квалификации и опыта в данной отрасли.

Сроки и сумма гонорара оговариваются. Возможен расчёт частями и через безопасную сделку. Очень желательно наличие у исполнителя Скайпа. Телефон обязателен.

14 лет назад
srgg
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Был
12 лет назад

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