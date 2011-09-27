Реферат по контроллингу

Дисциплина: Контроллинг

Тема: Методы решений в контроллинге (возможно, имелось ввиду Методы принятия решений в контроллинге)

Объем 20 страниц (без титульника, содержания, списка литературы), кол-во источников не менее 8, ко всем цитатам ссылки на страницу и № в списке лит-ры в квадратных скобочках, при использовании законов – выходные данные (название, статья, когда издан).

Введение

Актуальность темы: «Тема моего реферата актуальна по следующим причинам: …»

Основная часть

Исторический экскурс, раскрытие темы

Заключение

Краткое изложение реферата

«В результате написания мною реферата я ознакомилась с методами контроллинга, которые включают в себя ...»

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