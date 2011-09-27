Информационные технологии в экономике

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Закрыт6 заявок187 просмотров

Курсовая работа "Информационные технологии в экономике"

Методичку и пример курсовой с другим вариантом прилагаю!

5 вариант!

Ссылки для скачивания:

http://narod.ru/disk/26657884001/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0.rar.html

http://narod.ru/disk/26657912001/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.rar.html

Срок, цена????

14 лет назад
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Был
13 лет назад

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