Нужна аналогия вот этого курсача и проги на Delphi http://www.free-lance.ru/users/MAX220B/viewproj.php?prjid=1889737, да даже не столь важен курсач (текст) - а важнее база + прога!! Цены не высокие (есть пример)
Диплом на английском, языкознание
Тема: Особенности перевода 2-3членных сочетаний. Анализ сочетания и учета содержания текста в целом при формальной невыраженности компонентов.
Объём 60-70 стр.
Практическая часть желательно на "газетных заголовках"
срок 30 дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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