Диплом на английском, языкознание

$250
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Завершен6 заявок217 просмотров

Тема: Особенности перевода 2-3членных сочетаний. Анализ сочетания и учета содержания текста в целом при формальной невыраженности компонентов.

Объём 60-70 стр.

Практическая часть желательно на "газетных заголовках"

срок 30 дней

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$250
30 дней
Ольга прекрасно справилась с заданием. Очень приятно работать с автором, который точно соблюдает сроки и работы которого можно не проверять перед отправкой заказчику!
Работа с Сергеем - это всегда гарантированная оплата и мудрое решение любых вопросов. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад