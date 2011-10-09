Курсовая по финансовому менеджменту

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Завершен12 заявок160 просмотров

курсовой проект на тему Инновационная политика на предприятиях и основные ее направления.

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

irinka2009
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Благодарю Ирину за отлично выполненный проект! Все четко и без задержек!
Приятно работать, когда знаешь, что от тебя хотят:) Надеюсь, сотрудничество не последнее...

Заявки фрилансеров

irinka2009
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад