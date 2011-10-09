Требуется выполнить диплом по бух. учету. Тема определена, скину в личку. Данные по предприятию, по которому пишется диплом, должны быть У ВАС. Примерный план есть. Методичка есть. Также нужно заполнить ...
Курсовая работа по региональной экономике
Вариант 6, срок 30 сентября
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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