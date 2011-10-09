Курсовая работа по региональной экономике

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Завершен5 заявок169 просмотров

Вариант 6, срок 30 сентября

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня
Спасибо за проект! Качественно и точно в срок!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад