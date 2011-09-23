Курсовая работа по русскому языку и культуре речи

Требуется специалист-филолог с положительными отзывами для помощи в написании КР по русскому языку и культуре речи. Тема обсуждается индивидуально с выбранным исполнителем. Желательно общение по аське (так оперативнее). Напишите свой номер в заявке на участие. КР не сложная, но требуется знание всех правил русского языка. Более подробнее о знаниях я дам ссылку... там все разделы, которые надо знать.

Плачу 700 рублей за помощь, либо предлагайте сами.