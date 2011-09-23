Нужно выполнить реферат по организации коммерческой деятельности
2 курсовые по ТММ
Необходимо выполнить 2 курсовые по ТММ
1
на 1 листе А1:
* изображенная в масштабе схема механизма;
* график зависимости перемещения ползуна от времени (или от угла поворота);
* графическое дифференцирование Sв (t), Vв (t) (скорости движения ползуна от времени), графическое дифференцирование Vв (t), Ав (t);
* плавность скоростей для 8или 12 положений механизмов;
* планы ускорения этих же величин.
2 курсовая
* Схема планетарного механизма в масштабе;
* график скоростей характерных точек планетарного механизма;
* график угловых скоростей звеньев планетарного механизма.
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