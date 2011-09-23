2 курсовые по ТММ

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Необходимо выполнить 2 курсовые по ТММ

1

на 1 листе А1:

* изображенная в масштабе схема механизма;

* график зависимости перемещения ползуна от времени (или от угла поворота);

* графическое дифференцирование Sв (t), Vв (t) (скорости движения ползуна от времени), графическое дифференцирование Vв (t),﻿ Ав (t);

* плавность скоростей для 8или 12 положений механизмов;

* планы ускорения этих же величин.

2 курсовая

* Схема планетарного механизма в масштабе;

* график скоростей характерных точек планетарного механизма;

* график угловых скоростей звеньев планетарного механизма.

14 лет назад
NATALIAkr
Наталия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва

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