Курсовая по информатике

$50
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Завершен7 заявок239 просмотров

Работа по информатике включающая решение 8 задач (в приложении) . Задачи решаются в паскале. Согласно приложения необходимо решить 3 вариант с первой по восьмую задачи. Срок 3 дня

14 лет назад
481183
43 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$50
1 день
Спасибо за четко выполненную работу. Все в срок, без замечаний. Буду обращаться еще!!!
Четко поставленное задание, оплата в срок, постоянно на связи. Великолепный заказчик, буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад