Реферат

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Закрыт9 заявок297 просмотров

Необходимо выполнить реферат по инвестиционному менеджменту

14 лет назад
katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад
$5
1 день
Отличный заказчик. С оплатой проблем не было.

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад