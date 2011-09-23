Курсовой проект размером 15-20 страниц. Необходимо описать сборку и методы сварки конструкции (цистерна), выбрать сварочное оборудование, электроды, ну и собственно технологию с парой наглядных схем (упор на сварку). Даннные в приложении. Так же есть примеры ...