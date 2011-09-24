Диплом по бух. учету

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Закрыт14 заявок298 просмотров

Требуется выполнить диплом по бух. учету.

Тема определена, скину в личку. Данные по предприятию, по которому пишется диплом, должны быть У ВАС.

Примерный план есть. Методичка есть.

Также нужно заполнить дневник по практике и отчет по практике.

Все нюансы обсудим.

Жду предложений по цене и срокам.

Только авторы, посредники не пишите.

14 лет назад
Silence-6
Ольга 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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zaycevdom
44 года
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13 лет назад
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14 лет назад
$100
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elo44ka
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14 лет назад
$150
10 дней

Заявки фрилансеров

zaycevdom
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад