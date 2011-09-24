Требуется выполнить диплом по бух. учету.

Тема определена, скину в личку. Данные по предприятию, по которому пишется диплом, должны быть У ВАС.

Примерный план есть. Методичка есть.

Также нужно заполнить дневник по практике и отчет по практике.

Все нюансы обсудим.

Жду предложений по цене и срокам.

Только авторы, посредники не пишите.