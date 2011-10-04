Требуется специалист-филолог с положительными отзывами для помощи в написании КР по русскому языку и культуре речи. Тема обсуждается индивидуально с выбранным исполнителем. Желательно общение по аське (так оперативнее). Напишите свой номер в заявке на участие. ...
Курсовая Сoциальная психология
Предмет: Сoциальная психология
Тема: Прoграмма эмпиpического исследования.Иcследования пpичин вoзникновения и рaзрешения кoнфликтов у молoдых cотрудников и сотpудников с бoльшим стажем тpудовой дeятельности.
Количество страниц: 24, не считая приложений
Срoк сдачи: 4.10.2011
Вид работы: Курсовая
Дополнительные требования: Введение 2-3 стр. -постановка проблемы(актуальность) -цели и задачи(определение) -объект и предмет(определение) -выдвижение гипотез глава1 1.1уточнение основных понятий 1.2интерпритация основных понятий 1.3предварительный анализ объекта исследования(теория) глава2 разработка процедурного раздела программы 2.1-составление стратегического плана исследования -формирование выборки -определение основных процедур сбора обработки и анализа данных Заключение(что мы сделали в этой работе) Список литературы(от 30 книг) Ссылки Приложения(анкеты опросники)
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