Курсовая по экономике

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Завершен7 заявок176 просмотров

Государственное регулирование экономики

6 вариант срок 30 сентября

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$25
4 дня
Работой с Татьяной осталась довольна!
Спасибо Ксении за приятное сотрудничество. Отвественный и надежный заказчик, с удовольствием продолжила бы сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад